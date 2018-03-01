Reuters: ЕС и США собираются обсудить в марте в ФРГ ядерную сделку с Ираном

Официальные лица ЕС и США планируют встретиться в марте в Берлине для проведения переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в МИД ФРГ.

Еще один европейский дипломат заявил агентству, что встреча намечена на 15 марта. Другие подробности не приводятся.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана в связи с его ядерной программой Совбезом ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Соглашение вступило в стадию реализации в январе 2016 года.



