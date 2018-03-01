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Армен Саргсян отдал дань уважения памяти жертв 1 марта


Кандидат в президенты Армении Армен Саргсян отдал дань уважения памяти жертв трагических событий 1 марта 2008 г.

Как сообщает «Армнепресс», при обсуждении своей кандидатуры, в своем выступлении А. Саргсян сначала отметил, что 10 лет назад в этот день произошли трагические события, были жертвы.

 «Я знаю, что парламент уже почтил память жертв минутой молчания. Я, со своей стороны, также хочу почтить их память», - отметил кандидат в президенты.




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