Армен Саргсян отдал дань уважения памяти жертв 1 марта

Кандидат в президенты Армении Армен Саргсян отдал дань уважения памяти жертв трагических событий 1 марта 2008 г.

Как сообщает «Армнепресс», при обсуждении своей кандидатуры, в своем выступлении А. Саргсян сначала отметил, что 10 лет назад в этот день произошли трагические события, были жертвы.

«Я знаю, что парламент уже почтил память жертв минутой молчания. Я, со своей стороны, также хочу почтить их память», - отметил кандидат в президенты.