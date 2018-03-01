Армен Саргсян является настоящим первопроходцем во всех сферах: в НС началось обсуждение кандидатуры 4-ого президента Армении

В НС началось обсуждение кандидатуры 4-ого президента РА. Как сообщает «Арменпресс», кандидата в президенты Армении представил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян: «Уважаемый парламент! Сегодня исторический день, поскольку мы впервые должны избрать президента Армении в НС. Я имею честь от лица РПА и АРФД представить вам кандидата в президенты”.

Он напомнил, что кандидатуру А. Саргсяна на заседании 18 января выдвинул исполнительный орган РПА. “Президент Армении Серж Саргсян, от имени составляющей большинство в НС Республиканской партии, предложил одобрить выдвинутую им кандидатуру. После месячных встреч с политическими, научными, деловыми кругами 16 февраля на встрече с президентом РА А. Саргсян дал свое согласие”, - сказал В. Багдасарян.

Он добавил, что Армен Саргсян является настоящим первопроходцем во всех сферах и привел слова президента С. Саргсяна, каким условиям должен удовлетворять 4-й президент Армении, подчеркнув, что Армен Саргсян полностью им соответствует.