В Средиземное море вошла группа десантных кораблей ВМС США

Амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США в среду, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в Средиземное море, свидетельствуют данные международной Автоматической идентификационной системы AIS, служащей для идентификации судов и их местоположения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По имеющимся данным, в акваторию Средиземного моря зашли универсальный десантный корабль "Иводзима", десантно-вертолетный корабль-док "Нью-Йорк", десантный корабль-док "Оук Хилл", а также корабль снабжения ВМС США "Уильям Маклин".

Согласно сообщению ВМС США, десантные корабли, на борту которых размещены 2,5 тыс. морских пехотинцев, направляются в зону ответственности 6-го оперативного флота ВМС США в Средиземном море, а затем проследуют на Ближний Восток в район Персидского залива.