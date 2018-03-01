Walmart перестанет продавать оружие 18-летним
10:20, 1 Март, 2018
Компания Walmart, которой принадлежит крупнейшая в США сеть универмагов, повысил возрастное ограничение на продажу оружия до 21 года, как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.
Walmart последовал примеру другого ритейлера - Dick"s Sporting Goods. Обе компании пересмотрели возрастные ограничения на продажу оружия после стрельбы в Паркленде, штат Флорида, со множеством погибших.
С сайта ритейлера убрали раздел со штурмовыми винтовками.
В 2015 году Walmart прекратил продажу винтовок AR-15, другого полуавтоматического оружия и аксессуаров для него. Также Walmart отказался от продажи магазинов повышенной вместимости.