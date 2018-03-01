Гегаркуникской области будет выделен 1 млн литров дизтоплива за счет субсидий

Для проведения посевных работ правительство за счет субсидий выделит Гегаркуникской области 1 млн. литров дизтоплива.

Как сообщили «Арменпресс» в областной администрации, каждый литр будет субсидирован на 60 драм.

Названного топлива достаточно для организации посевных работ. В прошлом году было выделено 928 000 литров субсидированного дизтоплива, из них хозяйствами использованы около 670 000 литров. Это дает основания быть уверенными, что 1 млн литров будет достаточно. В ближайшие дни будет определен порядок и механизмы отпуска топлива.

Хосров Хлгатян