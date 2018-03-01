Bloomberg: более 30 работников Белого дома лишились допуска к совершенно секретным данным

Более 30 сотрудников Белого дома лишились допуска к совершенно секретным сведениям. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, более чем трем десяткам сотрудников резиденции президента США Дональда Трампа понизили уровень допуска к информации, составляющей государственную тайну, с "совершенно секретного" до "секретного". Это закрывает для них регулярный доступ к некоторой особо охраняемой информации.

Как отмечается, ни одного из указанных сотрудников не просили подать в отставку. Они продолжают работать в Белом доме, однако теперь отвечают за работу, соответствующую их уровню допуска.

В число сотрудников, которым понизили уровень доступа, вошел в том числе советник президента и его зять Джаред Кушнер.