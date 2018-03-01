Директор по коммуникациям администрации США уходит в отставку

Хоуп Хикс - директор по коммуникациям Белого дома США - уходит в отставку по собственному желанию, как передает Арменпресс, об этом сообщила президентская пресс-служба.

Президент Дональд Трамп поблагодарил ее за работу и выразил сожаление в связи с принятым ею решением.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не сообщила о точной дате ухода Хикс, как и о том, чем она намерена заниматься после ухода из аппарата президента. Однако в СМИ появились сообщения, что Хикс планирует заняться частным бизнесом.

Хикс начала сотрудничать с Трампом в 2016 году, отвечая в его предвыборном штабе за связи с общественностью. Пост директора по коммуникациям она заняла в сентябре 2017 года.