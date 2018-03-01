Мнение специалистов: произведенные в Армении лекарства по качеству не уступают импортным

7-8% лекарств в Армении местного производства, остальные импортируются из разных стран.

В беседе с «Арменпресс» руководитель Экспертного центра лекарств и медицинских технологий Минздрава РА Акоп Топчян заявил, что Армения экспортирует лекарства в Молдову, Россию, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Грузию.

«Мы – страна-импортер. Мы закупаем лекарства в разных странах – России, Индии, Украине, Беларуси, странах ЕС, США и др.», - сказал он.

В Армении работают 5 производителей, деятельность которых строго регламентирована. Высокое качество производимой продукции позволяет работать и на экспорт.

Начальник Управления лекарственной политики и медицинских технологий В. Григорян отмечает, что наша продукция уступает импортированной только по цене, так как местные производители не платят НДС.

Минздрав Армении ежемесячно пересматривает и утверждает Список производимых лекарств. Он периодически обновляется, регистрируются новые, старые исключаются из списка.