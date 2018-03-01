За рецептом: лекарства, которые с сегодняшнего дня можно будет приобрести только по рецептам
Во всех аптеках Армении с 1 марта антибиотики, гормональные и кодеинсодержащие лекарства можно будет приобрести только по рецептам.
Как передает «Арменпресс», с 1 июля к ним добавятся также инъекционные и онкологические лекарства, а с 1 октября – все остальные. Это предусмотрено решением правительства «Об установлении формы рецептов, порядка их заполнения, отпуска лекарств (в том числе, в электронном варианте), а также учета лекарств и лекарственных препаратов».
Из зарегистрированных в нашей стране 4 700 названий лекарств 2700 будут отпускаться только по рецептам.
Министерство здравоохранения РА уже опубликовало полный список лекарств, которые будут отпускаться строго по рецептам.