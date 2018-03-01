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За рецептом: лекарства, которые с сегодняшнего дня можно будет приобрести только по рецептам


Во всех аптеках Армении с 1 марта антибиотики, гормональные и кодеинсодержащие лекарства можно будет приобрести только по рецептам.

Как передает  «Арменпресс»,   с 1 июля к ним добавятся также инъекционные и онкологические лекарства, а с 1 октября – все остальные. Это предусмотрено решением правительства «Об установлении формы рецептов, порядка их заполнения, отпуска лекарств (в том числе,  в электронном варианте), а также учета лекарств и лекарственных препаратов».

Из зарегистрированных в нашей стране 4 700 названий лекарств 2700 будут отпускаться только по рецептам.

Министерство здравоохранения РА уже опубликовало полный список  лекарств, которые будут отпускаться строго по рецептам.




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