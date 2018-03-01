Европейские индексы снизились - 28-02-18

МОСКВА, 1 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.44% и составил 12435.85 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.44% и составил 5320.49 пункта, британский FTSE снизился на 0.69% и составил 7231.91 пункта, российский MICEX снизился на 1.93% и составил 2296.80 пункта, а RTSI снизился на 1.84% и составил 1289.41 пункта.