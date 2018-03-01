Цены на цветные металлы - 28-02-18

ЛОНДОН, 1 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.42% и составила 2138.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.12% и составила 6989.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.78% и составила 2534.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.79% и составила 13840.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.02% и составила 21645.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.54% и составила 3459.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.52% и составила 81250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.