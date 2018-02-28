Члены Европарламента осудили Сумгаитские погромы и почтили память невинных жертв минутой молчания

В Европейском парламенте состоялся ряд мероприятий, посвященных 30-летию Карабахского движения, в котором приняли участие члены Европейского парламента, дипломаты, представители европейских неправительственных организаций и армянских общественных структур, международные эксперты и журналисты.

Как сообщает Арменпресс, члены Европарламента выступили с заявлением, осуждающим погромы армян в Сумгаите, почтили минутой молчания память жертв резни в Сумгаите.

Состоялись дискуссии по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, правовые и политические основы самоопределения Арцаха, роль и значение ЕС.