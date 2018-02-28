Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

Все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 27 и 28 февраля, раскрыты.
Раскрыто 12 случаев кражи, 8 случаев мошенничества, по 2 случаю присвоения, похищения человека и хулиганства, по 1 случаю незаконной вырубки деревьев и грабежа.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 1 человек погиб, 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации