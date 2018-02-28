Все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 27 и 28 февраля, раскрыты.

Раскрыто 12 случаев кражи, 8 случаев мошенничества, по 2 случаю присвоения, похищения человека и хулиганства, по 1 случаю незаконной вырубки деревьев и грабежа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 1 человек погиб, 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.