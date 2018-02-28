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В Бейруте состоялась церемония поминовения, посвященная 30-летию армянских погромов в Сумгаите


Постоянный представитель Республики Арцах на Ближнем Востоке Каро Кебабджян 25 февраля принял участие в посвященной 30-летию армянских погромов в Сумгаите церемонии поминовения, которая состоялась в церкви Сурб Ншан в Бейруте.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, на мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Ливанской Республике Самвел Мкртчян и представители армянской общины и духовенства Ливана.

В память о жертвах сумгаитских погромов участники мероприятия возложили венки к памятнику-хачкару при церкви.




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