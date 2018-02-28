Постоянный представитель Армении при ООН Зограб Мнацаканян 27 февраля встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи посол Мнацаканян передал генеральному секретарю ООН теплые приветствия от президента Республики Армения и министра иностранных дел. Затем посол представил подготовительные работы к проведению саммита Франкофонии в Ереване и мероприятиям, запланированным на саммите.

Антониу Гутерриш поблагодарил за приветствия, вспомнил встречу с президентом Армении в рамках Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017 года и свои визиты в Армению на предыдущих постах.

Генеральный секретарь ООН с удовлетворением напомнил о организованном Арменией мероприятии, посвященном 25-летию вступления в ООН, а также приветствовал решение провести предстоящий саммит Франкофонии в Ереване, подтвердив продолжающуюся поддержку Международной организации Франкофонии и ООН и приверженность содействию расширения сотрудничества.

Посол Мнацаканян и Генеральный секретарь ООН обменялись мнениями об инициативах ООН и ее структур в рамках сотрудничества и международных многосторонних процессов.

Генеральный секретарь ООН подтвердил неизменную поддержку ООН усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.