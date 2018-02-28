Панихида по Альберту Мкртчяну состоится 1 марта в церкви Св. Иоанна в Конде

По решению правительственной комиссии 1 марта в церкви Св. Иоанна в Конде с 18:00 до 20:00 состоится панихида по режиссеру, актеру и продюсеру Альберту Мкртчяну.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства культуры, церемония прощания с Альбертом Мкртчяном пройдет в Художественном театре имени Мгера Мкртчяна в Ереване 2 марта с 11:00 до 13:00.

Альберт Мкртчян скончался утром 28 февраля после долгой болезни. Накануне ему исполнился 81 год. Альберт Мушегович Мкртчян родился 27 февраля 1937 г. в Ленинакане. Он был младшим братом известного и всеми любимого народного артиста СССР Мгера Мкртчяна.

В 1960 г. А. Мкртчян окончил актерское отделение Ереванского художественно-театрального института, а в 1971 г. – режиссерский факультет ВГИК в Москве, мастерскую Ефима Дзигана. В 1960-1966 гг. работал режиссером армянской телестудии, с 1971 г. – режиссер «Арменфильма». В 1995-1999 гг. директор и художественный руководитель драматического театра Гюмри, с 2000 г. – Артистического театра им. М. Мкртчяна в Ереване. В 1980-2001 гг. преподаватель Армянского госпединститута (с 1995 г - профессор), с 2001 г. – преподаватель Государственного института театра и кино.