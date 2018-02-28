В этом году правительство продолжит создавать благоприятные условия для устойчивого экономического роста: премьер-министр

В 2018 году правительство Армении будет и впредь создавать благоприятные условия для устойчивого экономического роста. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Карен Карапетян написал на своей странице в Facebook.

«В 2017 году правительству удалось добиться более высокого роста ВВП, чем мы прогнозировали. Мы будем и впредь создавать благоприятные условия для устойчивого экономического роста», - написал премьер.

Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян представил основные влияния на рост ВВП на 7,5% в 2017 году. Министр подчеркнул, что благодаря росту промышленности и услуг удалось добиться такого роста ВВП.

«Промышленность выросла. Особенно примечательно, что рост перерабатываемой промышленности имеет большую долю в росте промышленности. Если объем производства в отрасли в 2017 году вырос на 12,6%, то рост перерабатываемой промышленности составил 15,7%, а 9,6% роста промышленности из 12,6% обеспечила именно эта сфера. Горнодобывающая сфера обеспечила еще 2,6% роста», - сказал министр, добавив, что рост также зафиксирован в торговле и сфере услуг.

Министр также коснулся инвестиций, подчеркнув, что в Армении в 2017 году было сделано почти 865 миллионов долларов инвестиций. Министр также отметил, что вся подробная информация об инвестициях доступна на официальном сайте правительства.

На вопрос, почему в стране плохое социальное положение, министр ответил, что есть хорошие экономические результаты, но для того, чтобы общество почувствовало его влияние, эти результаты должны быть долгосрочными.

«Вот почему мы не будем ограничиваться результатами 2017 года, и мы постараемся достичь лучших результатов в 2018 году», - сказал он.

Министр опроверг слухи о том, что такой показатель и такие заявления о высоких инвестициях сделаны намеренно из-за предстоящих выборов.