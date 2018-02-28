Открылась 7-я сессия парламента Республики Арцах

28-го февраля Национальное собрание Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) созвало первое пленарное заседание 7-й сессии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, в начале заседания парламент минутой молчания почтил память невинных жертв массовых погромов армянского населения города Сумгаита в Азербайджане, учиненных 30 лет назад.

Открывая заседание, председатель НС Ашот Гулян обзорно коснулся участия парламента во внутренне- и внешнеполитической жизни республики за январь-февраль, выделив организацию и проведение мероприятий к 30-летию Карабахского движения, рабочие визиты иностранных делегаций и общественно-политических деятелей, а также руководителей постоянных комиссий и фракций Национального собрания Республики Армения в Арцах.

Перейдя к повестке дня, парламентарии рассмотрели вопрос о назначении судьи Верховного суда. Руководствуясь пунктом вторым части первой статьи 145-й Конституции Республики Арцах, председатель Высшего судебного совета Гаяне Григорян предложила Национальному собранию кандидатуру председателя Апелляционного суда Карена Гараяна для назначения на должность судьи Верховного суда. Кандидат представил депутатам свои биографические данные, после чего парламент перешел к тайному голосованию.

Председатель счетной комиссии Рамела Дадаян, представив итоги голосования, отметила, что кандидатуру Карена Гараяна поддержали все 28 депутатов, присутствующих на заседании. Недействительных бюллетеней не было. По итогам голосования Национальное собрание приняло постановление о назначении Карена Гараяна судьей Верховного суда Республики Арцах.

Затем руководитель парламента, согласно части 4-й статьи 90-й Регламента, представил проект заявления НС в связи с 30-й годовщиной резни армянского населения города Сумгаита, который депутаты обсудили и приняли единогласно.

В ходе заседания информацию о деятельности Гражданской службы НКР за 2017 год представил председатель Совета гражданской службы Республики Арцах Борис Арушанян.

Парламент также заслушал сообщение заместителя генерального прокурора Республики Арцах Арамаиса Авакяна о деятельности прокуратуры за минувший год.

С депутатским заявлением выступил Айк Ханумян.

После перерыва заседание продолжилось с участием президента Республики Арцах Бако Саакяна и членов правительства.

Согласно Регламенту НС, представители исполнительной власти ответили на вопросы депутатов. Были озвучены вопросы, касающиеся осуществляемых и разрабатываемых в сфере образования программ, выбора школьных учебников, загруженности дорог в Степанакерте, исчисления пенсий учителям, вооружения, продаваемого Азербайджану Россией, охраны лесного фонда, социальных пакетов для педагогов, жилищных условий беженцев, строительства пунктов общественного обслуживания на дороге Варденис-Мартакерт, предоставления ипотечных кредитов молодым семьям, правил дорожного движения и других тем.