Власти Азербайджана не платят компенсации по решениям ЕСПЧ

Bласти Азербайджана любят повторять, что полностью исполняют решения Европейского суда по правам человека. Они говорят об этом при каждом упоминании о нарушении прав человека в стране. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Turan, подчеркивая, что зачастую под исполнением решений подразумевается выплата государством компенсаций истцам, чьи права были нарушены, и которые не найдя справедливости в своей стране, вынуждены были обратиться в Евросуд.

«Число подобных истцов, а соответственно и жалоб растет с каждым годом. Согласно данным за январь текущего года, Азербайджан входит в семерку стран, на которые чаще всего жалуются в Европейский суд, и 4% всех жалоб, поступивших в Страсбургский суд, приходится на долю нашей страны.

B прошлом году число обращений из Азербайджана составило 679. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году.

B октябре прошлого года возник вопрос об исключении страны из Совета Европы за неисполнение решения о лидере движения REAl Ильгаре Мамедове.

Тем не менее, спикер парламента этой страны Октай Асадов утверждает , что в отличие от некоторых стран, Азербайджан исполняет все решения, оплачивает штрафы. Однако раньше Баку хотя бы исправно выплачивал компенсации пострадавшим по решениям Евросуда, но в последние годы перестали делать это.

Большинство активистов гражданского общества, представителей оппозиционных партий, в чью пользу Евросуд вынес большое количество решений, не могут получить причитающуюся им компенсацию», - говорится на сайте.

"Решение по нашим делам вышло осенью 2016 года, государство должно было выплатить нам компенсацию в течение 6 месяцев. Bыплата началась значительно позже - в июне прошлого года. Самое интересное, что нам не выплатили всю сумму целиком, а небольшими частями вплоть до августа. Затем выплаты прекратились и не возобновлены до сих пор", - заявил Turan один из граждан страны, пожелавший остаться не названным.

По словам адвоката Асабали Мустафаева, который выиграл десятки дел в Евросуде, он также не знает причину приостановки выплаты компенсаций.

"Причины нам не объясняют. Мы предполагали, что это связано с принятием бюджета на текущий год, однако бюджет уже давно принят и утвержден, а выплат нет. Мы пишем в Комитет Министров Совета Европы, они обращаются к властям, а те молчат. Правда, на днях 17 истцам были выплачены компенсации по делам о недвижимости. Однако выплат по делам об административных арестах и нарушениям в ходе выборов нет", - подчеркнул Мустафаев.