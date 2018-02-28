Мэй: соглашение по Brexit угрожает конституционной целостности Великобритании

Проект текста соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit), распространенный в среду Еврокомиссией (ЕК), содержит положения, угрожающие конституционной целостности Соединенного Королевства. Как передает Арменпресс, об этом заявила в Палате общин британского парламента премьер-министр Тереза Мэй.

"Проект правового документа, который опубликовала комиссия, в случае его осуществления на практике подорвет общий рынок Великобритании и будет угрожать конституционной целостности Соединенного Королевства путем создания регулирующей и таможенной границы в Ирландском море. И ни один британский премьер-министр никогда не сможет с этим согласиться", - отметила она.





