Могерини направила письма главам МИД РФ, Турции и Ирана по ситуации в Сирии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини направила письма главам МИД России, Ирана и Турции с призывом приложить усилия для обеспечения перемирия в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду ТАСС ее пресс-секретарь Кэтрин Рэй.

"Я могу подтвердить, что верховный представитель отослала письма по Сирии главам МИД России, Турции и Ирана", - сказала она.

"Три письма отправлены в эти страны, чтобы призвать их как гарантов астанинского процесса обеспечить претворение в жизнь последней резолюции Совета Безопасности ООН и предпринять усилия по созданию зон деэскалации в Сирии, решение о которых было принято в Астане", - сообщила Рэй.