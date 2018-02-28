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Азиатские индексы снизились - 28-02-18


ТОКИО, 28 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.44% и составил 22068.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.23% и составил 1768.24 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.99% и составил 3259.41 пункта, а HANG SENG снизился на 1.36% и составил 30844.72 пункта.




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