Азиатские индексы снизились - 28-02-18

ТОКИО, 28 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 28 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.44% и составил 22068.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.23% и составил 1768.24 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.99% и составил 3259.41 пункта, а HANG SENG снизился на 1.36% и составил 30844.72 пункта.