Билл Гейтс предупредил об опасности криптовалют

Криптовалюты используются для нелегальных транзакций, в частности, для покупки наркотиков, как передает Арменпресс, об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс.

Отвечая на вопросы пользователей на сайте Reddit, миллиардер отметил, что главная характеристика криптовалют — это анонимность, которая не является достоинством. Правительства должны иметь возможность раскрывать схемы по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию терроризма, подчеркнул он.

"Сейчас криптовалюты используют для того, чтобы покупать фентанил и другие наркотики, таким образом, эта технология прямо причастна к гибели людей", — заявил Гейтс.

Основатель Microsoft добавил, что криптовалюты — очень рискованный вариант для долгосрочных инвестиций.

Некоторые комментаторы обратили внимание, что для преступных целей можно использовать не только криптовалюты.