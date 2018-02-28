ЕС выделил €24 млн на гуманитарную помощь жителям восточной Украины

Евросоюз выделил €24 млн на гуманитарную помощь для пострадавших от конфликта жителей восточной Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Еврокомиссия объявила сегодня о выделении €24 млн гуманитарной поддержки для удовлетворения нужд людей, пострадавших от конфликта на востоке Украины", - говорится в заявлении ЕК.

В нем отмечается, что эти средства "помогут удовлетворить базовые нужды самого уязвимого населения вдоль контактной линии, включая зоны, не контролируемые правительством".

ЕК отметил, что ЕС и страны-члены сообщества являются самым крупным донором по гуманитарной помощи для Украины, восстановлению и развитию страны. "Вместе с сегодняшней поддержкой Евросоюз уже предоставил €677 млн с начала конфликта в 2014 году", - говорится в заявлении ЕК.





