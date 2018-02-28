В схему организации движения транспорта по улице Авага Петросяна в Ереване вводится изменение

Дорожная полиция Республики Армения сообщает, что с целью совершенствования организации дорожного движения, а также во избежание возможных задержек и пробок на дорогах, с 3 марта 2018 года будет введено изменение в схему организации движения транспорта по улице Авага Петросяна в Ереване, в результате чего она станет улицей с односторонним движением от улицы Туманяна в сторону проспекта Саят-Новы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно сообщаем, что на левой стороне улицы А. Петросяна, в направлении движения, остановка транспортных средств будет запрещена.