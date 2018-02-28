Ирак работает над восстановлением нефтепровода Киркук-Банияс

Ирак работает над восстановлением нефтепровода из иракского города Киркук в сирийский Банияс, заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Нефтепровод Киркук-Банияс протяженностью 880 километров был построен в 50-х годах прошлого века. Он обеспечивал перекачку до 300 тысяч баррелей нефти в сутки с северных месторождений Ирака на нефтеперегонный завод в сирийском городе Хомс, а оттуда — в средиземноморский терминал в порту Банияс.

"Все, что в интересах Ирака и других государств, что укрепляет экономику, — мы приемлем это и работаем над этим", — заявил министр.

В конце прошлого столетия нефтепровод бездействовал почти 20 лет. Его работа была восстановлена в 2000 году, однако во время войны в Ираке 2003 года он был выведен из строя в результате американских бомбардировок.