СМИ: КНР стал мировым лидером по числу миллиардеров

Число миллиардеров в Китае, по версии журнала Hurun (китайский аналог "Форбс"), выросло в 2017 году на 35% до 819 человек. Рейтинг самых богатых людей мира Hurun Global Rich List 2018 опубликован в среду.

Журнал отмечает, что наибольшее число миллиардеров Китая занято в таких сферах, как недвижимость, производство и телекоммуникации. Больше всего китайских миллиардеров живут в Пекине, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Самый богатый китаец - основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн: его состояние оценивается в $47 млрд. В общем рейтинге, включающем в себя 100 позиций, предприниматель занял 15 место.

В этом году список возглавил основатель американской компании Amazon Джефф Безос с чистым богатством, оцениваемым в $123 млрд. США занимают вторую строчку по числу богатейших людей - там живет и работает 571 миллиардер.

Рейтинг Hurun Global Rich публикуется с 2012 года.



