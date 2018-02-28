СМИ: при столкновении двух поездов в Египте погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли, 38 пострадали в среду в результате столкновения двух поездов в Египте. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как сообщает портал "Аль-Яум ас-Сабиа", пассажирский состав врезался в товарный поезд в провинции Бухейра к северу от Каира. По поступающим сведениям, во время движения отцепились два пассажирских вагона, в них врезался шедший следом товарный состав. Сейчас на месте происшествия работают около 30 машин скорой помощи.

Минздрав страны к настоящему моменту подтверждает данные о 10 погибших и 15 пострадавших.

Последняя подобная авария произошла в Египте в августе 2017 года, когда направлявшийся из Каира в Александрию пассажирский состав на полном ходу врезался в окрестностях северной столицы в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. Тогда погиб 41 челоек, свыше 30 пострадали.





