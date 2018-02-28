Роухани: попытки США навредить Ирану бесперспективны

Соединенные Штаты пытались нанести вред Ирану, но их действия результата не дали. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду президент Исламской Республики Хасан Роухани, выступая в городе Бендер-Аббас.

"На протяжении не одного месяца вы были свидетелями того, как США пытались нанести вред нашей стране, но их попытки провалились", - сказал он. Президент также отметил, что Иран не нуждается в помощи иностранных сил для обеспечения безопасности государств Персидского залива.

"Мы готовы работать с нашими друзьями и соседями без вмешательства чужаков в наши дела, - цитирует его агентство IRNA. - Мы хорошие соседи для стран [Персидского] залива, и мы сами способны защитить свой дом". Как подчеркнул Роухани, "Иран никогда не просил и не будет просить разрешения у кого-либо на то, чтобы строить собственные ракеты, самолеты, танки и другую военную технику, чтобы защитить себя и весь регион".

В контексте отношений Тегерана и Вашингтона он упомянул, что "американское руководство делало нелогичные заявления по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", касающемуся ядерной программы Исламской Республики. Роухани указал, что "Иран продолжит действовать в соответствии со своими национальными интересами".





