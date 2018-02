Представитель седьмого поколения династии Ротшильдов возглавит семейный банк летом

Барон Давид де Ротшильд уйдет в отставку с поста председателя правления финансовой компании Rothschild & Co этим летом, и один из старейших банков мира возглавит его сын, представитель седьмого поколения династии Ротшильдов 37-летний Александр де Ротшильд. Как передает Арменпресс, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время Александр занимает пост исполнительного заместителя председателя правления банка. Он работает в финкомпании с 2008 года, до этого он был сотрудником фонда Argan Capital.

Rothschild & Co. был основан более 200 лет назад Майером Амшелем Ротшильдом, основателем династии. Компания присутствует на рынках 40 стран, в ней работают 2,8 тыс. человек. Выручка банка в апреле-сентябре 2017 года составила 852 млн евро.