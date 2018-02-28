Глава МИД Армении встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в Женеве с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Зеидом Раадом Аль Хусейном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече Верховный комиссар ООН приветствовал Налбандяна и высоко оценил последовательные усилия Армении по защите прав человека и инициативные шаги Армении, направленные на предотвращение геноцидов и преступлений против человечности.

Налбандян представил Зеиду Рааду Аль Хусейну новую резолюцию о предупреждении геноцидов, которую Армения представила на 37-м заседании Совета по правам человека в связи с 70-летием Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В повестке дня также был процесс осуществления конституционных реформ в Армении и переход к парламентской системе управления.

Министр Налбандян подтвердил приверженность Армении дальнейшему укреплению демократических институтов, верховенства закона, судебной системы, эффективного управления и продолжения реформ, опираясь на поддержку коллег, в том числе ООН.

Стороны также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке и миграционные потоки. В этом контексте Верховный комиссар ООН положительно отнесся к практике Армении в отношении получения мигрантов и программ интеграции.