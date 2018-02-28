Россия готова поддержать вывод боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из Восточной Гуты. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы готовы на самые разные развязки. Применяли метод добровольного вывода боевиков с семьями, когда решалась проблема освобождения Восточного Алеппо, - сказал он. - Будем готовы обсуждать любые варианты, которые позволят нейтрализовать террористов, прекратить их деятельность. Если их можно будет куда-то вывезти, то мы возражать не будем".



