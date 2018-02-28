Арцах в Европарламенте: в Брюсселе стартовало посвященное 30-летию Карабахского движения мероприятие

В Европейском парламенте стартовало посвященное 30-летию Карабахского движения мероприятие «Нагорный Карабах и ЕС: 1988-2018 гг.: итог 30-летней политики ЕС по нагорно-карабахскому конфликту». Как сообщает Арменпресс, мероприятие состоит из двух сессий.

В мероприятии, организованном Европейскими друзьями Армении (EuFoA) и AGBU, выступят члены Европейского парламента Фрэнк Энгель (Люксембург), Яромир Штетина (Чешская Республика), Элени Теохарус (Кипр), Ларс Адактуссон (Швеция), а также Паул Миртс (представитель Нидерландского института международных отношений «Клингендаэл»), Лициния Симао из Института Коимбры и журналист Цветана Паскалева.

Парламентарии и эксперты представят факты относительно отношения Европарламента к кризису 1988-1991 годов, рассмотрят текущую политику по отношению к конфликту и обсудят несколько консультаций, направленных на установление взаимного доверия и поощрение мира между народами Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана.