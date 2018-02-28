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Олимпийский флаг прибыл на Великую Китайскую стену


Олимпийский флаг прибыл из Пхёнчхана в Пекин - столицу зимних Игр-2022. Как сообщило в среду агентство Синьхуа, тожественная церемония приветствия символа Олимпиады состоялась в районе Яньцин на севере Пекина - одном из трех мест проведения следующих Игр, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Олимпиада-2022 начала свое "пекинское время", - сказал генеральный секретарь организационного комитета Игр в Пекине Хань Цзыжунь.

Церемония прошла на участке Великой Китайской стены "Бадалин": на ней присутствовало более 500 человек, в том числе и герои прошедшей Олимпиады в Пхёнчхане.




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