Министр считает впечатляющим результатом рост ВВП на 7,5%

Правительство Армении не удовлетворено высокими темпами экономического роста, зарегистрированными в 2017 году, и будет нацелено на его стабильность и инклюзивный рост. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сказал министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян, комментируя рост ВВП на 7,5%, зарегистрированный в 2017 году.

-Господин Караян, Национальная статистическая служба подвела итоги ВВП на 2017 год. Какова общая картина и какие области в основном способствовали экономическому росту?

- Рост ВВП в 2017 году составил 7,5%, что в контексте последних десяти лет является довольно внушительной цифрой для нашей экономики. Рост ВВП в основном обеспечивался сферами услуг (3,6%) и промышленностью (1,8%). Кроме того, благодаря росту промышленности на 10,4%, который отличается от показателей, отмеченных в последние годы (за исключением 2011 года, рост составил 13,6%), доля промышленности в ВВП достигла 17%, что является самым высоким показателем с 2006 года. Росту ВВП также способствовали торговля (1,7%) и строительства (0,2%). Несмотря на небольшой рост, сфера строительства дает весьма оптимистичный импульс на фоне снижения за последние четыре года. Я хочу заявить, что мы не удовлетворены высокими зафиксированными цифрами и нацелены на их стабильность и инклюзивный рост.