В столице Македонии протестующие сожгли греческий флаг

Участники массового протеста, который проходит в Скопье против изменения названия Македонии, сожгли в ночь на среду национальный флаг Греции и потребовали прекратить переговоры с Афинами о переименовании страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Массовая акция протеста в македонской столице поздно вечером во вторник собрала несколько тысяч участников из нескольких организаций во главе с движением "За единую Македонию", а также представителей македонской диаспоры за рубежом и непризнанной Македонской православной церкви.

Скопье и Афины намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает республике вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней страны, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.