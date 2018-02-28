Анастасиадис вступил в должность президента Кипра

Президент Кипра Никос Анастасиадис вступил в должность главы государства на второй срок, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Анастасиадис победил на президентских выборах, набрав во втором туре выборов 4 февраля 55,99% голосов, его соперник Ставрос Малас от левой партии АКЕЛ — 44,01% голосов.

Инаугурация прошла в парламенте на специальной сессии в день истечения предыдущего пятилетнего срока президента республики. На церемонию были приглашены представители дипломатического корпуса, государственные чиновники, политики, бизнесмены, представители общественности.

Прямую трансляцию вели парламентское телевидение, Кипрское информационное агентство и государственное телевидение РИК.

После этого Анастасиадис обратился к парламенту, заявив о желании построить новый Кипр, добиться прекращения турецкой оккупации севера Кипра, начать эксплуатацию месторождений в исключительной экономической зоне Кипра, возобновить переговоры по кипрскому урегулированию и окончательному решению кипрской проблемы, предусматривающему отмену системы гарантий и вывод турецких войск.

По конституции 1960 года, президент Кипра наделен исполнительной властью. Пятилетний срок пребывания в должности начинается с момента инаугурации в палате представителей (парламенте). Президент осуществляет исполнительную власть через Совет министров, которых назначает сам глава государства.

Члены правительства будут приведены к присяге 1 марта на церемонии в президентском дворце.