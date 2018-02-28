Рим запретит в историческом центре машины с дизельным двигателем

Власти Рима запретят въезд в центр города автомобилям на дизельном топливе с 2024 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила во вторник мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи.

"Рим решил работать в первых рядах с Мехико, с 2024 года использование частных автомобилей с дизельным двигателем в центре Рима будет запрещено", – написала Раджи в своем Facebook.

О своем решении она объявила на проходящем в мексиканской столице климатическом саммите группы C40, в которую входят 92 крупнейших города мира.

"Наши города рискуют столкнуться с невероятными проблемами. Мы все чаще становимся свидетелями экстремальных явлений: длительная засуха, как это происходит в (итальянской столичной области) Лацио, осадки, которые в течение дня могут выпасть за целый месяц, и необычные снегопады в равнинных районах, подобные тем, которые в настоящее время засыпают Италию. Поэтому мы должны действовать быстро", — заявила Раджи.