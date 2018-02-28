Назван простой способ уберечься от тяжелой старости

Периодическое голодание и легкие упражнения улучшают здоровье и снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета. К такому выводу пришли ученые Национальных институтов здравоохранения США на основе результатов экспериментов на мышах. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе исследования, которое продлилось четыре месяца, специалисты использовали мышей, распределенных по четырем группам. В первой животные имели круглосуточный доступ к корму; во второй грызуны каждый день бегали в течение 45 минут и могли питаться, когда захотят; в третьей голодали через день. В четвертой группе мыши периодически голодали и в то же время были физически активны.

Упражнения положительно сказались на показателях физического здоровья животных, однако сочетание физической активности и периодического голодания было более эффективным для поддержания тонуса и развития выносливости. По словам ученых, результаты исследования применимы и к людям, которые могут таким образом улучшить общее состояние организма и уменьшить риск преждевременной смерти.