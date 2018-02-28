NBC: Трамп договорился купить у Boeing два президентских самолета со скидкой $1,4 млрд

Американская администрация договорилась с корпорацией Boeing о закупке двух пассажирских самолетов, предназначенных для президента США Дональда Трампа. Сделка позволит государству сэкономить более $1,4 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на официального представителя Белого дома.

"Президент Трамп достиг неформального соглашения с Boeing о контракте по фиксированной цене программы Air Force One", - цитирует телекомпания представителя Белого дома. "Благодаря участию президента в переговорах контракт позволит сэкономить более $1,4 млрд из средств налогоплательщиков", - добавил представитель.

Как уточняет телекомпания, общая сумма контракта может составить $3,9 млрд и включает модернизацию бортов со строительством нового ангара для них.

Авиапарк главы Белого дома состоит из двух машин, созданных на базе Boeing 747-200B, - дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного самолета. В 2017 году срок эксплуатации обоих лайнеров достиг 30 лет. Впервые они поднялись в небо в 1987 году, когда президентом был Рональд Рейган. Помимо двух лайнеров, в распоряжении Белого дома находятся более двух десятков вертолетов, которые в основном устарели и требуют замены.





