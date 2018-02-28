Китай с 1 апреля введет налог на загрязнение окружающей среды

Более 260 тысяч китайских предприятий и организаций будут обязаны с 1 апреля выплачивать налог на загрязнение окружающей среды, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Этот сбор был введен властями страны в целях усиления защиты окружающей среды и сокращения выбросов загрязняющих веществ.

Закон о взимании налога вступил в силу 1 января 2018 года, налогоплательщики обязаны подавать налоговые декларации раз в квартал. Компании и организации, облагаемые налогом, будут платить за четыре вида загрязнения: воды, воздуха, шумовое загрязнение и твердые отходы.

Это первый в Китае налог, который был разработан специально для защиты окружающей среды. Он поможет создать "зеленую" финансовую и налоговую систему и улучшить контроль над загрязнением.