Власти Гонконга в 2018 году выделят $6,4 млрд на инновации

Правительство Гонконга в 2018 году выделит 50 млрд гонконгских долларов ($6,4 млрд) на развитие сектора инноваций и технологий, сообщил министр финансов этого специального административного района Китая Пол Чан, выступая в среду с бюджетным посланием в Законодательном совете.

"Это в пять раз выше, чем в предыдущем году", - сказал он.

Он уточнил, что 20 млрд гонконгских долларов, в частности, будет выделено на первую фазу создания нового крупного научно-технологического парка. Это совместный проект, который реализуют Гонконг и Шэньчжэнь на приграничном участке между двумя мегаполисами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Речь идет о совместном освоении пустующего участка земли площадью 87 га. Там появится ключевая IT-исследовательская база, которая будет служить не только Гонконгу, но и предприятиям и исследовательским институтам Шэньчжэня, а также других районов Китая и зарубежных стран.

Новый объект будет в четыре раза больше действующего гонконгского технопарка Hong Kong Science Park.



