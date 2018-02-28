ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Национальное собрание Республики Арцах на состоявшемся 28-го февраля пленарном заседании приняло заявление в связи с 30-й годовщиной резни армянского населения города Сумгаита.

В связи с 30-й годовщиной резни армянского населения города Сумгаита 27-29-го февраля 1988 года власти Азербайджана осуществили в отношении армянского населения города Сумгаит, находящегося всего в 30 километрах от Баку, резню и насильственную депортацию. Жертвами заранее запланированных варварств стали сотни армян, главным образом женщины, дети и пожилые люди, тысячи армян были депортированы в результате массового насилия, а принадлежащее им имущество было расхищено. Осуществленное в Сумгаите преступление стало очередным проявлением безнаказанно проводимой азербайджанскими властями в советскую эпоху политики дискриминации, этнических чисток и выдавливания армянского населения на примере Нахичевана, продолжившейся в Баку, Гандзаке, других армянонаселенных районах Северного Арцаха. Этими варварствами власти Баку угрожали вставшему на защиту своих прав армянству Арцаха, превратив в заложников армян Восточного Закавказья. Между тем ведущаяся в эти дни в Арцахе общенациональная освободительная борьба была призвана положить конец посягательствам на национальное достоинство армян и геноцидальной политике азербайджанских властей. Уважая память невинных армян, ставших жертвами геноцида в Сумгаите и будучи убежденными в том, что безнаказанность осуществленных на государственном уровне погромов армянского населения привела к новым массовым преступлениям и развязыванию Азербайджаном войны против народа провозгласившей независимость Нагорно-Карабахской Республики, Национальное собрание Республики Арцах, осуждает любое проявление дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, считает, что официальный Баку по сей день продолжает оставаться носителем геноцидальной политики, последним свидетельством чего стали преступления, осуществленные в отношении гражданского населения Арцаха в апреле 2016 года, подтверждает, что Республика Арцах будет последовательна в вопросе восстановления и защиты прав подвергшегося насилию и депортации армянства Азербайджана, призывает парламентские структуры, международные правозащитные организации в связи с 30-й годовщиной массовых погромов армянского населения Сумгаита осудить акты геноцида, осуществленные со стороны Баку против армянства Азербайджана. 28-е февраля 2018г. г. Степанакерт