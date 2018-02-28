Министр ИД Армении Э. Налбандян встретился в Женеве с Генеральным директором женевского отделения ООН Майклом МеллеромՀամօգտագործել

Находящийся в Женеве с рабочим визитом министр ИД РА Э. Налбандян встретился с заместителем генсека ООН Генеральным директором женевского отделения Майклом Меллером.Համօգտագործել

Участники выразили обоюдное удовлетворение активным вовлечением Армении в работу ООН и ее структур.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, стороны обменялись мыслями о повестке 37-ой сессии Совета по защите прав человека, обратились к инициативам Армении по предупреждению геноцидов и преступлений против человечества. В этом контексте Э. Налбандян отметил, что к 70-летию Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и ответственности за него Армения выступила с конкретными предложениями и инициативой принятия новой резолюции в Совете по правам человека.

Э. Налбандян сообщил также, что Армения в связи с Международным днем памяти жертв Геноцида 9 декабря организует третий глобальный форум Против преступления Геноцида, который будет посвящен предупреждению геноцида средствами образования.

Обратившись к целям Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, стороны отметили необходимость ее эффективной реализации и сотрудничества стран – членов ООН. В этом контексте Э. Налбандян представил собеседнику вовлеченность Армении в реализацию программы «Цели устойчивого развития» и проделанную работу.

На встрече обратились также к проведению форума Международной организации франкофонии, который пройдет в Ереване в октябре месяце.

Э. Налбандян представил также усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы по мирному урегулированию карабахского конфликта.