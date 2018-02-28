Правительственные силы Нигерии и Камеруна в ходе совместной спецоперации освободили 1130 заложников экстремистской группировки "Боко харам", которые удерживались на северо-востоке Нигерии. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал Al Alam со ссылкой на представителей нигерийской армии.

По информации телеканала, вооруженные силы провели операции по зачистке в нескольких деревнях, расположенных на границе между двумя странами. Отмечается, что в результате столкновений военным удалось ликвидировать по меньшей мере 35 боевиков группировки и уничтожить схроны с их оружием.

По данным Agence France Presse, боевики "Боко харам" 19 февраля напали на школу в деревне Дапчи на северо-востоке Нигерии, в которой обучаются девочки в возрасте от 11 лет. После атаки пропали по меньшей мере 111 школьниц.





