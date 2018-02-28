Более 30% француженок заявили, что подвергались домогательствам на работе

Каждая третья жительница Франции становилась жертвой сексуальных домогательств по меньшей мере один раз. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса центра Ifop, проведенного по заказу портала VieHealthy.

Как следует из результатов опроса, 32% француженок становились жертвой сексуальных домогательств на рабочем месте "в юридическом смысле слова". При этом 13% опрошенных сообщили, что коллеги по работе "распускали руки" и прикасались к их интимным местам. 24% заявили, что "становились жертвой легкого физического контакта".

Кроме того, 34% жительниц Франции заявили, что испытывали на себе "вербальные и визуальные формы домогательств", в частности свист, жесты, непристойные комментарии.