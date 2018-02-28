Будет создана правительственная комиссия по организации похорон Альберта Мкртчяна

Министерство культуры РА с глубоким прискорбием извещает, что 28 февраля сего года на 81-м году жизни скончался народный артист РА кинорежиссер Альберт Мкртчян.

Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства, для организации похорон А. Мкртчяна будет создана правительственная комиссия.