Время в Ереване: 11:07:36,   28 Февраль

Будет создана правительственная комиссия по организации похорон Альберта Мкртчяна


Министерство культуры РА с глубоким прискорбием извещает, что 28 февраля сего года на 81-м году жизни скончался народный артист РА кинорежиссер Альберт Мкртчян.

Как сообщили  «Арменпресс»  в службе информации министерства, для организации похорон А. Мкртчяна будет создана правительственная комиссия.




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