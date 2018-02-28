Справедливая сторона истории: американские армяне провели митинг протеста перед азербайджанским посольством

К 30-летию армянских погромов и резни в Сумгаите армянская община США провела митинг протеста перед посольством Азербайджана в Вашингтоне, призывая признать и прекратить убийства мирного населения. Как сообщает «Голос Америки», руководитель вашингтонского офиса Ай Дата Арам Амбарян отметил, что демонстранты обращаются не только к Азербайджану, но и к США.

«Мы говорим американскому правительству – надо встать на сторону справедливости», - передает «Арменпресс» слова А.Амбаряна.

Демонстранты напомнили о многих преступлениях, последовавших за Сумгаитом: зверском убийстве азербайджанским преступником спящего армянского офицера в Будапеште, отрезанной во время апрельской войны голове армянского солдата Кярама Слояна.

«После Сумгаита прошло 30 лет, но мы говорим, что будь у Алиева такая возможность – он организует еще одну резню армян», - отметил А. Амбарян.

По официальным советским данным в Сумгаите 27-29 февраля были убиты 26 армян, однако на самом деле их было несколько сот человек. Советская власть сделала все, чтобы правда не всплыла на поверхность. Так, вечером 27 февраля, когда в Сумгаите зверствовала толпа, убивая, насилуя и грабя мирных армян, программа «Время» рассказывала о столкновениях между палестинцами и евреями, избегая даже упоминания о происходящих в своей стране зверствах.

Пришедшая на митинг всей семьей Айкануш Казанчян хочет рассказать о сумгаитской трагедии всему миру: «Очень важно, чтобы все знали – такое не забывается».