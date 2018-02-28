Барбара Стрейзанд призналась, что клонировала свою любимую собаку

Американская актриса, режиссер, продюсер и певица Барбара Стрейзанд призналась, что клонировала свою собаку, умершую в 2017 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала Стрейзанд в интервью журналу Variety, двое из трех ее питомцев являются клонами ее умершей 14-летней собаки породы Котон-де-Тулеар по кличке Саманта.

"Они разные по натуре. Я жду, когда они станут постарше, чтобы я смогла увидеть, есть ли у них ее (Саманты) карие глаза и серьезность", — заявила актриса.

Стрейзанд сообщила, что для клонирования клетки были взяты перед смертью собаки из ее рта и желудка.